Ozan Kabak Stuttgart formasıyla ilk gollerini Hannover'e attı

Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle transfer olan Ozan Kabak, Hannover maçında takımının ikinci ve üçüncü golünü kaydetti. Bu goller 18 yaşındaki oyuncunun kariyerinde attığı ilk goller oldu.

Ozan Kabak, Hannover maçına ilk 11'de başlamıştı;

Ozan Kabak, Stuttgart forması ile ilk golünü attı. pic.twitter.com/mp4AImweJ3 — Cimbom TV (@CimbomTV_) 3 Mart 2019

Ozan Kabak'ın Hannover'e attığı ikinci gol;

👏 Ozan Kabak’ın 2. golü! pic.twitter.com/Ai5IxZdRRC — Cimbom TV (@CimbomTV_) 3 Mart 2019

Stuttgart-Hannover maçının canlı anlatımını buradan takip edebilirsiniz;