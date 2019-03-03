BUNDESLİGA

Ozan Kabak Stuttgart formasıyla ilk gollerini Hannover'e attı

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover ile oynanan Bundesliga maçında 2 gol attı. 18 yaşındaki oyuncu, takımı adına ikinci ve üçüncü golü atan isim oldu. Ozan kariyerinin ilk gollerini Almanya'da atmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak kariyerindeki ilk golü Bundesliga takımlarından Hannover'e attı.

Ozan Kabak kariyerindeki ilk golü Bundesliga takımlarından Hannover'e attı.

Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle transfer olan Ozan Kabak, Hannover maçında takımının ikinci ve üçüncü golünü kaydetti. Bu goller 18 yaşındaki oyuncunun kariyerinde attığı ilk goller oldu.

Ozan Kabak, Hannover maçına ilk 11'de başlamıştı;

Ozan Kabak'ın Hannover'e attığı ikinci gol;

Stuttgart-Hannover maçının canlı anlatımını buradan takip edebilirsiniz;

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.