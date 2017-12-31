SÜPER LİG

Ozan Tufan'ın bileti kesildi

Fenerbahçe’de teknik direktör Kocaman’ın uyarılarına rağmen kendi bildiği gibi hareket eden, hocasını ve kararlarını eleştiren Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor. Genç oyuncu devre arasında kiralık ya da satılık olarak başka bir kulübe transfer olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

F.Bahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözden çıkardığı ve yönetime “satılabilir” raporu verdiği Ozan Tufan kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Menajeri de genç oyuncuya İspanya ve İtalya’da kulüp arıyor.

Şu ana kadar resmi bir transfer teklifi gelmeyen genç oyuncunun İspanya’nın Deportivo, Villarreal ve Real Sociedad kulüplerine önerildiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bu satıştan gelecek parayı yeni transferlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.

Kocaman üstünü çizdi

Aykut Kocaman'ın, Ozan Tufan'ı gözden çıkarmasının arkasında ise oyuncunun tavırlarının olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna ne kadar yapması gerekenleri anlatsa da Ozan Tufan kendilerine söylenenleri dinlemediği ve kendi bildiğini yaptığı için biletini kestiği belirtildi. Deneyimli teknik adam tarafından yedek bırakılan Ozan, Kocaman'a "Sorun çıkartanlar şikayet edenler forma giyiyor. Ben de mi böyle yapmalıyım" deyince Kocaman tarafından üstü çizildi. Ozan Tufan'ın yaşadığı bu gerginliklerin ardından gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Valbuena detayı

Skorer'in aktardığına göre ise Aykut Kocaman'la Ozan Tufan arasında yaşanan ve iplerin kopmasına neden olan diyalog şöyle gerçekleşti;

  • "Kocaman’ın futbolcuya sakatlanan Valbuena’nın yerine Aatıf’ın oynadığı ve futbolcu geriye gelmediği için Mehmet Topal ile orta sahayı güçlendirdiğini ifade etti. Bu cevaptan tatmin olmayan ve farklı bir argüman sunan Ozan, Valbuena ile sezon başından bu yana birlikte oynadığının altını çizerek “Valbuena geri mi geliyordu?” demesi üzerine zaten gerilen ipler tamamen koptu.


Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.