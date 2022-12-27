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ÖZET | Başakşehir - Antalyaspor: 2-0

Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yendi. İstanbul ekibinin gollerini Deniz Türüç ve Aleksic attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Başakşehir - Antalyaspor: 2-0
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci.
Başakşehir, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Deniz Türüç ve 66'ncı dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 30'a yükseltirken Antalyaspor 16 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Soner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Bünyamin'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

57'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Chouiar'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası yayına doğru kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 1-0.

66'ncı dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Lucas Lima'nın sol kanattan altıpas üzerine çıkardığı topu kontrol etmek isteyen kaleci Alperen meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic'e sadece dokunmak kaldı: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

  • Başakşehir'in kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 33'üncü dakikasında sarı kart gören Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü. Ligde 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in 17'nci haftasında Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Deniz Türüç'ün golü dikkat çekti;
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