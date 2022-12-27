ÖZET | Başakşehir - Antalyaspor: 2-0

9'uncu dakikada Soner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Bünyamin'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
57'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Chouiar'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası yayına doğru kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 1-0.
66'ncı dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Lucas Lima'nın sol kanattan altıpas üzerine çıkardığı topu kontrol etmek isteyen kaleci Alperen meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic'e sadece dokunmak kaldı: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
⚽57' Deniz Türüç
⚽66' Aleksic pic.twitter.com/8n6UTjaVsv
Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
- Başakşehir'in kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 33'üncü dakikasında sarı kart gören Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü. Ligde 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in 17'nci haftasında Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Deniz Türüç'ün golü dikkat çekti;
🟠🔵 Deniz Türüç, çok uzaklardan golü buluyor! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/4T7aUN3ttp
🟠🔵 Deniz Türüç, çok uzaklardan golü buluyor! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/4T7aUN3ttp— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 27, 2022