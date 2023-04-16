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Spor

ÖZET | Giresunspor-Sivasspor: 1-0

Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Giresunspor'da Campuzano bu sezon 2. golünü attı.

Giresunspor'da Campuzano bu sezon 2. golünü attı.

Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçı Giresunspor 1-0 kazandı.


Çekişmeli geçen mücadelede yeşil-beyazlılar, Kuwas'ın asistinde Jorman Campuzano ile golü attı skoru 1-0'a getirdi. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarı başında Yatabare ve Gradel'i oyuna aldı. Pozisyonlara da giren kırmızı-beyazlılar skoru eşitleyemedi. Maç bu skorla tamamlandı.


Bu kritik galibiyetle Giresunspor, puanını 27 yaparak İstanbulspor ile eşitledi ve 15. sıraya yerleşti.


Giresunspor-Sivasspor 1-0 maç özeti



#Süper Lig
#Giresunspor
#Sivasspor
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