Giresunspor'da Campuzano bu sezon 2. golünü attı.
Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçı Giresunspor 1-0 kazandı.
Çekişmeli geçen mücadelede yeşil-beyazlılar, Kuwas'ın asistinde Jorman Campuzano ile golü attı skoru 1-0'a getirdi. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarı başında Yatabare ve Gradel'i oyuna aldı. Pozisyonlara da giren kırmızı-beyazlılar skoru eşitleyemedi. Maç bu skorla tamamlandı.
Bu kritik galibiyetle Giresunspor, puanını 27 yaparak İstanbulspor ile eşitledi ve 15. sıraya yerleşti.