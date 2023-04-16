Çekişmeli geçen mücadelede yeşil-beyazlılar, Kuwas'ın asistinde Jorman Campuzano ile golü attı skoru 1-0'a getirdi. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarı başında Yatabare ve Gradel'i oyuna aldı. Pozisyonlara da giren kırmızı-beyazlılar skoru eşitleyemedi. Maç bu skorla tamamlandı.