Gustavo ve Altay'ı yakacak görüntü: İkisi birden 8 maç ceza yiyebilir

Sarı-lacivertli takımın evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta Gustavo Henrique'nin çekilen görüntüsü dikkati çekti.

Kadroda bulunmayan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Brezilyalı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır'ın akreditasyon kartını kullandığı görüldü.

Takım arkadaşının kartıyla maçı tribünden izleyen Gustavo Henrique'nin bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ın bu konuyla ilgili ceza alabileceği öğrenildi.