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Spor

Gustavo ve Altay'ı yakacak görüntü: İkisi birden 8 maç ceza yiyebilir

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique'nin, Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla maçı tribünden takip etmesi gündem oldu. İki futbolcunun da bu sebeple ceza alabileceği konuşuluyor.

11:54 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Altay Bayındır yazılı kartı boynuna taktığı görüldü.

Altay Bayındır yazılı kartı boynuna taktığı görüldü.

Sarı-lacivertli takımın evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta Gustavo Henrique'nin çekilen görüntüsü dikkati çekti.


Kadroda bulunmayan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Brezilyalı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır'ın akreditasyon kartını kullandığı görüldü.


Takım arkadaşının kartıyla maçı tribünden izleyen Gustavo Henrique'nin bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.


Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ın bu konuyla ilgili ceza alabileceği öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatında bu suçu işleyen futbolculara 8 ile 24 maç arasında ceza verilebileceği ifade ediliyor.


İşte söz konusu o madde:







#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Gustavo Henrique
#Altay Bayındır
1 saat önce
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