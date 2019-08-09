Partizan-Yeni Malatyaspor: 3-1
UEFA AVRUPA LİGİ

Partizan-Yeni Malatyaspor: 3-1

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Partizan'a 3-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mücadele yoğun yağış altında oynandı.

Mücadele yoğun yağış altında oynandı.

Fotoğraf: Mustafa Öztürk / AA

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oldu. Temsilcimiz mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Sırp ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Sadıq, 67'de Asano ve 90'da penaltıdan Soumah kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 84. dakikada Chebake'den geldi.

  • Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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