PFDK'dan Beşiktaşlı üç isme ceza: Derbinin faturası belli oldu

PFDK'dan Beşiktaşlı üç isme ceza: Derbinin faturası belli oldu

11:3710/04/2026, Cuma
G: 10/04/2026, Cuma
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), cezaları açıkladı. Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile futbolculardan Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou'ya para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.


TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 4 milyon 160 bin, Trabzonspor'a 1 milyon 280 bin, Galatasaray'a 1 milyon 240 bin, Kasımpaşa'ya 400 bin, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor'a 220'şer bin, Kayserispor'a 160 bin ve Eyüpspor'a 63 bin lira para cezası uyguladı.


PFDK, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin para cezasına çarptırdı.


Kurul, başkan Adalı ile aynı sebepten PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza vermezken, siyah-beyazlı futbolcular Emmanuel Agbadou'ya aynı nedenden dolayı oy çokluğuyla 1 milyon, Vaclav Cerny'e ise 500 bin lira para cezası verdi.


Disiplin kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı futbolcu Cafu'ya 2 maçtan men cezası verirken, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından "müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden" ve "rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı bordo-mavili futbolcu Boran Başkan'a 120 bin lira para cezası uyguladı.


PFDK; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.




