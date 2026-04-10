PFDK'dan Trabzonspor'a ağır tribün cezası

12:05 10/04/2026, Cuma
Trabzonspor
Trabzonspor–Galatasaray maçının ardından PFDK, bordo-mavililere 1,28 milyon TL para cezası verirken 53 blokta yer alan 34.718 taraftarın biletlerini bir maçlığına bloke etti.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4 Nisan 2026 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Bordo-mavililere mücadele sonrası hem kulübe para cezaları kesildi hem de taraftarlara yönelik yaptırımlar uygulandı.

PFDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, farklı ihlallerden dolayı Trabzonspor’a toplamda 1 milyon 280 bin TL para cezası verildi.
Cezaların dağılımı ise şu şekilde oldu:

Saha olayları nedeniyle 220.000 TL

Anons sistemi ihlali nedeniyle 440.000 TL

Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400.000 TL

Talimatlara aykırılık nedeniyle 220.000 TL

Öte yandan disiplin kurulu, belirlenen 53 blokta yer alan toplam 34.718 taraftar hakkında da yaptırım uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda söz konusu taraftarların elektronik biletleri, Trabzonspor’un bir sonraki ev sahibi olduğu maç için bloke edildi.





#PFDK
#Trabzonspor
#TFF
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren talimat! Hobi bahçeleri yıkılmayacak mı, vaz mı geçildi?