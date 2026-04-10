PFDK'dan Trabzonspor'a ağır tribün cezası

Trabzonspor–Galatasaray maçının ardından PFDK, bordo-mavililere 1,28 milyon TL para cezası verirken 53 blokta yer alan 34.718 taraftarın biletlerini bir maçlığına bloke etti.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4 Nisan 2026 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Bordo-mavililere mücadele sonrası hem kulübe para cezaları kesildi hem de taraftarlara yönelik yaptırımlar uygulandı.
Saha olayları nedeniyle 220.000 TL
Anons sistemi ihlali nedeniyle 440.000 TL
Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400.000 TL
Talimatlara aykırılık nedeniyle 220.000 TL
Öte yandan disiplin kurulu, belirlenen 53 blokta yer alan toplam 34.718 taraftar hakkında da yaptırım uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda söz konusu taraftarların elektronik biletleri, Trabzonspor’un bir sonraki ev sahibi olduğu maç için bloke edildi.