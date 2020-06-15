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Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal'ın kararını bekliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, yeni sözleşme için kulübün vereceği kararı beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pierre-Emerick Aubameyang, 63.75 milyon euro karşılığında Arsenal'a transfer olmuştu.

Pierre-Emerick Aubameyang, 63.75 milyon euro karşılığında Arsenal'a transfer olmuştu.

Fotoğraf: Paul Childs

Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek Aubameyang, Fransa basınına geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Henüz kulüpten sözleşme teklifi almadım ama birkaç ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bu konuda neden bir gelişme olmadığını biliyorlar. Artık top onlarda. Bu konuda bir karar verecekler. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kariyeriyle ilgili alacağı kararın kendisi için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan 30 yaşındaki golcü futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse zor bir karar olacak ve henüz ortada net bir durum yok. Her oyuncu kupalar kazanma hayali kurar. Bunu ben de istiyorum. Herkes 'Arsenal'da mı yoksa başka bir takımda mı kupa kazanmayı hedefliyorsun?' diye soruyor. Dediğim gibi hamle sırası kulüpte. Bunu zaman gösterecek. Kararım ne olursa olsun kupalar kazanmak için mücadele etmeyi sürdüreceğim" değerlendirmesinde bulundu.

  • Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2018'de Arsenal'a transfer olan Aubameyang, bu sezon takımıyla 32 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.

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