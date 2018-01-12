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Poko'yu Göztepe kaptı

Kardemir Karabükspor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Poko, Göztepe’ye transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabükspor'un dikkat çeken oyuncularından Poko, Göztepe ile her konuda anlaştı.

Karabükspor'un dikkat çeken oyuncularından Poko, Göztepe ile her konuda anlaştı.

Kardemir Karabükspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu Poko'nun transferi için 5 takımın adeta birbiri ile yarıştığı mücadelede mutlu sona ulaşan Göztepe oldu.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, yaptığı açıklamada, Poko transferinde Göztepe kulübü ile her konuda anlaştıklarını söyledi. Başkan Ünsal, tecrübeli oyuncuları Poko’yu Göztepespor’a verdiklerini kaydederek şöyle konuştu;

  • “Kendisine öncelikle takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken, yeni takımında da başarılar dileriz. Ara transfer döneminin başından bu yana Poko için kulübümüze ciddi manada talep vardı. Göztepe’de bunlardan biriydi. Uzun süren görüşmeler sonrasında İzmir ekibiyle anlaşmaya vardık. Her iki tarafa hayırlı olsun”

Anadaolu kulüplerinin gözdesi Poko'nun bonservisi belli oldu
Anadaolu kulüplerinin gözdesi Poko'nun bonservisi belli oldu

Kardemir Karabükspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu Poko'nun transferi için 4 takım birbiriyle yarışıyor. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla oynadığı oyun ile dikkatleri üzerine çeken Poko için ilk olarak Göztepe Karadeniz ekibiyle temas kurmuştu. Ancak Karabükspor, başarılı futbolcu için verilen teklifi az bulmuştu. Daha sonra Gençlerbirliği, Konyaspor ve son olarak Bursaspor’un da kadrosuna katmak istediği futbolcu için kırmızı-mavili ekibin yaklaşık 2.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Poko için Karabükspor'a 1.5 milyon Euro'ya yakın ücretin teklif edildiği, ancak yönetimin kendi istediği rakamlara ulaşıldığı takdirde Gabonlu oyuncunun transferine izin vereceği belirtildi.


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