Polonya futbol liginde koronavirüs paniği: Bir takımdan 30 kişinin testi pozitif çıktı

Polonya profesyonel futbol ligi Ekstraklasa’ya korona virüs kabusu çöktü. Ligde 7. sırada mücadele eden Pogon Szczecin futbol takımında futbolcular dahil 30 kişi koronavirüsüne yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada haftanın ikinci yarısında 5 futbolcuda soğuk algınlığı belirtilerinin tespit edilmesi üzerine söz konusu futbolcuların kulübün geri kalanından izole edilerek, koronavirüs testine tabi tutulduğu bildirildi.

30 kişi karantinaya alındı

5 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından bu futbolcularla temasa geçmiş diğer tüm kişilere korona virüs testi yapıldığını belirten kulüp, 16 futbolcu, 2 antrenör ve 7 kulüp çalışanında daha korona virüs tespit edildiğini aktardı. Koronavirüse yakalanan 21’i futbolcu toplamda 30 kişi evlerinde karantinaya alınırken, Pogon Szczecin’in bugün Lech Poznan takımı ile yapacağı futbol karşılaşması ise iptal edildi.

Milli takım teknik direktörü de koronavirüse yakalandı

Öte yandan Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jerzy Brzeczek de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüse yakalandığını duyurdu. Brzeczek kendini evde karantinaya aldığını aktarırken, milli takımın 7 Ekim’de Finlandiya ile oynayacağı dostluk maçı için pazartesi günü başlayacak hazırlıklar ve kadro seçiminin nasıl olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

TFF açıkladı: Üç hakem koronavirüse yakalandı TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.İsimleri belli olduEski hakem Deniz Çoban, koronavirüse yakalanan isimleri açıkladı. Çoban'ın aktardığı bilgiye göre üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemler Samet Çiçek ve Volkan Narinç'in test sonuçları pozitif çıktı.Volkan Narinç, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında görev alacaktı.Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı: Trabzonspor maçında yok