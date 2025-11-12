Potanın Perileri toplandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nin hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde toplandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. 21 kişilik aday kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek olan milliler, Nijerya ile 14 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı 7. sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne katılma hakkı elde etmişti.
Millilerin, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:
Kanada - Türkiye
Türkiye - Arjantin
Japonya - Türkiye
Türkiye - Avustralya
Türkiye - Macaristan