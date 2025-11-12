Yeni Şafak
Potanın Perileri toplandı

16:4112/11/2025, Çarşamba
IHA
Milli takım kadrosu
Milli takım kadrosu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nin hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde toplandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. 21 kişilik aday kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek olan milliler, Nijerya ile 14 Kasım Cuma günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.


Ay-yıldızlılar, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı 7. sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne katılma hakkı elde etmişti.


Millilerin, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:


11 Mart Çarşamba

Kanada - Türkiye


12 Mart Perşembe

Türkiye - Arjantin


14 Mart Cumartesi

Japonya - Türkiye


15 Mart Pazar

Türkiye - Avustralya


17 Mart Salı

Türkiye - Macaristan



#A Milli Kadın Basketbol Takım
#FIBA 2026
#Nijerya
