All-Star'a yeni format

16:0312/11/2025, Çarşamba
AA
2026 NBA All-Star organizasyonu Los Angeles'ta düzenlenecek.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

NBA, bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da yapılacak All-Star organizasyonunun detaylarını açıkladı.


Bu yıl All-Star'da ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması olmak üzere toplam 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak. Üç takım birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk için mücadele edecek.


3 takımın her birinde en az 8'er oyuncu olacak ve iki konferanstan 12'şer basketbolcu seçilecek.


Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından seçilirken, kalan 7 oyuncu ise NBA baş antrenörleri tarafından belirlenecek.


Bu yıl, All-Star oyuncu seçimlerinde pozisyon sınırlaması olmayacak.


Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Komiseri Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.






