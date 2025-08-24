Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Renato Sanches'in yeni adresi belli oldu

Renato Sanches'in yeni adresi belli oldu

16:3024/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu.
Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’de forma giyen Portekizli futbolcu Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunan ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.


Futbol kariyerine Benfica altyapında başlayan Sanches; Bayern Münih, Lille ve Roma gibi takımların formasını da giydi. Renato Sanches’in ismi transfer dönemi boyunca Trendyol Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.



#Renato Sanches
#Panathinaikos
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonucu sorgulama ekranı 2025: Kastamonu, Giresun, Sinop TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?