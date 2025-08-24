Renato Sanches'in yeni adresi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunan ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.