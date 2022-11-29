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Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu?

Portekiz Milli Takımı'nın Uruguay'ı 2-0 mağlup ettiği maçta atılan ilk golde 'Ronaldo topa dokundu mu?' tartışması yaşandı. İlk anda Ronaldo'ya yazılan gol FIFA'nın incelemesi sonrasında Bruno Fernandes'e yazıldı. Çıkan tartışmalar sonrasında futbol topunu üreten firma son noktayı koydu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu?
Portekiz'in attığı ilk golde Ronaldo'nun topa yükseldiği an.

Portekiz'in Uruguay maçında attığı ilk gol tartışma çıkardı. Buna sebep olan durum ise Ronaldo'nun topa dokunup dokunmadığı tartışmasıydı. İlk aşamada Ronaldo'ya yazılan gol, FIFA'nın kararıyla Bruno Fernandes'in hanesine geçirildi.

Süren tartışmalar sonrasında futbol topunu üreten firmadan resmi açıklama geldi. Futbol topunun içindeki sensörlerin incelenmesinin ardından Ronaldo'nun topa temas etmediği ve Bruno Fernandes'in ortasında topun direkt kaleye yöneldiği belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere Portekiz Futbol Federasyonu, atılan ilk golün Ronaldo'ya yazılması için talepte bulunacaktı.
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