Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu? Portekiz Milli Takımı'nın Uruguay'ı 2-0 mağlup ettiği maçta atılan ilk golde 'Ronaldo topa dokundu mu?' tartışması yaşandı. İlk anda Ronaldo'ya yazılan gol FIFA'nın incelemesi sonrasında Bruno Fernandes'e yazıldı. Çıkan tartışmalar sonrasında futbol topunu üreten firma son noktayı koydu.

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