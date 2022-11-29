Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu?

Portekiz'in Uruguay maçında attığı ilk gol tartışma çıkardı. Buna sebep olan durum ise Ronaldo'nun topa dokunup dokunmadığı tartışmasıydı. İlk aşamada Ronaldo'ya yazılan gol, FIFA'nın kararıyla Bruno Fernandes'in hanesine geçirildi.
Süren tartışmalar sonrasında futbol topunu üreten firmadan resmi açıklama geldi. Futbol topunun içindeki sensörlerin incelenmesinin ardından Ronaldo'nun topa temas etmediği ve Bruno Fernandes'in ortasında topun direkt kaleye yöneldiği belirtildi.
- Hatırlanacağı üzere Portekiz Futbol Federasyonu, atılan ilk golün Ronaldo'ya yazılması için talepte bulunacaktı.
Dünya Kupası topunu üreten firma, sensör yardımıyla Portekiz'in attığı ilk golde Ronaldo'nun topa temas etmediğini kanıtladı pic.twitter.com/Xek4GGEzqU
Dünya Kupası topunu üreten firma, sensör yardımıyla Portekiz'in attığı ilk golde Ronaldo'nun topa temas etmediğini kanıtladı pic.twitter.com/Xek4GGEzqU— SPOR (@yenisafakspor) November 29, 2022
GOOOLL! | Ve Cristiano Ronaldo sahnede! Atmaya devam ediyor! Fernandes'in ortasını kafayla tamamladı! ⚽⚡#POR | #Qatar2022 pic.twitter.com/QothhDXpBg
GOOOLL! | Ve Cristiano Ronaldo sahnede! Atmaya devam ediyor! Fernandes'in ortasını kafayla tamamladı! ⚽⚡#POR | #Qatar2022 pic.twitter.com/QothhDXpBg— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022