Rıza Çalımbay isyan etti: Bilerek yapıyorlar

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe’ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"Beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk"

Çalımbay, “Maça iyi başladık, kötü oynamadık, tüm eksiklik ve sorunlara rağmen. Maçın sonuna doğru oyuncularımızın bazılarında yorgunluk başladı tabii. Onları da değiştirmeye çalıştık. Bakıldığında rakibe kolay pozisyonlar vermedik. Sadece bir tane beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu normal, çünkü haftada üç tane maç oynuyorsunuz. Çok sakatımız ve hastamız var. Karantinadan çıkan arkadaşlarımız var. Böyle sıkıntıları yaşadığınızda eksik bir kadro ile oynamak zorunda kalıyorsunuz. Yeri olmayan arkadaşları başka yerlerde oynatıyorsunuz. Ama oynadığımız oyundan ben memnunum. Özellikle ilk yarı. İkinci yarı değim gibi bir yorgunluk vardı” diye konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kadromuzu doldurmak için top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık." pic.twitter.com/6hmVKYjYco — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 30, 2020

“Bize haksızlık yapılıyor”

Maçın hakemine tepki gösteren Çalımbay, “Ben geçtiğimiz hafta hakem arkadaşlarla ilgili konuşmayacağım demiştim. Yalnız sadece şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman doğru olmayan veya yanlış olan bir şey konuşmadım. Bundan önceki maç olsun bu maç olsun maalesef bize haksızlık yapılıyor. Zaten biz Avrupa kupalarında gidiyoruz. Hiç kimseden manevi bir destek görmedik, kesinlikle görmüyoruz. Sivasspor’u ne yazan var ne çizen var. Sadece maçı küçücük yerlerde yazıyorlar. Hiçbir desteğimiz yok. Biz hem Türkiye hem de Sivas için oynuyoruz. Avrupa kupalarında alacağımız her puan Türkiye için çok önemli. Ama Türkiye liginde geçemediğimiz şey hakemler oluyor. Bugün (dün) verdikleri bariz ofsayt, yüzde yüz ofsayt. Bunun bir çok benzerleri var. Geriye dönük baksınlar. İptal edilmesi gerekirdi. Bekledik ama iptal edilmedi ve golü yedik. Konuştuğumuz zaman farklı oluyor. Konuşmayınca da olmuyor. Eğer hakemler bizim maçlarda bu kadar hata yapıyorlarsa bence bilerek yapıyorlar” diye konuştu.

Rıza Çalımbay'dan sitem: O penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın Rıza Çalımbay, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 seneye yakın futbol oynadığını belirten Çalımbay "En fazla 3-4 kart görmüşümdür. Benim hakemlerle aram her zaman iyidir. Antrenörlük hayatına geçtiğiniz zaman takımını korumak zorundasın. Bizim söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Biz, yanlış veya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmiyoruz. Biz, hiçbir zaman hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti" diye konuştu.Rıza Çalımbay'dan hakem isyanı: Bana 'İzledim' dedi, nerede izledin?"Sivasspor'un hakkını koruyacağız"Hakemlerin VAR'ı iyi kullanmadığını söyleyen Çalımbay, "Şimdiki hakemlerin önünde VAR duruyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında duruyor ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozisyonun daha büyüğü vardı ama verilmedi penaltımız. Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman Demir Grup Sivasspor'umuzun hakkını koruyacağız. Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kimseyi kırmadan yapıyoruz bunu" şeklinde konuştu.Hüseyin Göçek'e büyük tepki: Hakemliği bırakmalı"Hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin"Hakemlerle ilgili artık açıklamada bulunmayacağını belirten Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımızla ilgili bir konuşma yapmayacağım. Hakemler VAR sistemi olmasına rağmen hata yapıyor. Bu da böyle devam edecek. Ben Rıza Çalımbay olarak, hiçbir hakem arkadaşımız, ‘Bunu yaptı, şunu yaptı’ diye konuşmak istemiyorum. Kendi işime bakacağım. Bir sürü sorun yaşıyoruz. Fatih Karagümrük maçında 9 tane eksikle maça çıktık. Mükemmel futbol oynadık. Hakem o penaltıyı verene kadar takımımız gayet iyiydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için üzüldük tabii. Max Gradel son bölümde o golü atsa, belki maçı da kazanıp dönecektik. Ben kırıcı bir insan değilim. Hakem arkadaşları kötüleyerek puan almak istemiyoruz. İstemeyiz de Allah korusun. Bir takımın hakkını yiyip de hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin ama hakem arkadaşlarımız da bizim puanlarımızı vermesin kendi hatalarından dolayı. Benim istediğim bu. Geçen seneden beri Demir Grup Sivasspor'a inanılmaz hatalar yapıldı. Sivasspor; mütevazı ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor" dedi.Maç sonu isyan etti: Bu kadar basit mi ya!



