Rıza Çalımbay'dan sitem: O penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın

Rıza Çalımbay, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 seneye yakın futbol oynadığını belirten Çalımbay "En fazla 3-4 kart görmüşümdür. Benim hakemlerle aram her zaman iyidir. Antrenörlük hayatına geçtiğiniz zaman takımını korumak zorundasın. Bizim söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Biz, yanlış veya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmiyoruz. Biz, hiçbir zaman hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti" diye konuştu.

Rıza Çalımbay'dan hakem isyanı: Bana 'İzledim' dedi, nerede izledin? Fatih Karagümrük mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, bu maç öncesinde eksik isimler nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını söyledi. Rıza Çalımbay, “Covid-19 testi pozitif çıkan 5 arkadaşımız ve sakatlığı bulunan 4 arkadaşımız vardı. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Kadromuz gerçekten çok kaliteli ve bugün de bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz rahatlıkla Karagümrük’ü geçerdik, sadece hakem engeline takıldık. Geçen hafta da Galatasaray maçında hakem engeline takılmıştık" dedi."Hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR'ı kullanamıyor"Hakemlerin hiçbirinin VAR sistemini kullanamadıklarını söyleyen Çalımbay, “Bizim penaltı pozisyonumuz vardı geçen hafta. Gözünün önündeki pozisyon için VAR’a gitti. Bugün ise penaltı pozisyonunda VAR’a gitmedi ve izlemedi. İki hakemi de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var ama gidip bakmıyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Bu penaltı pozisyonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’a olsa bin kere bakarlardı. Biz birçok kez bu konularda haksızlığa uğradık. 3 puanımız hakem yüzünden gitti. 3 gün sonra bir maçımız var. Hem kendimiz hem Türkiye için çabalayacağız. Biz orada puanlar alıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada hakem arkadaşlar bir şey yapmamamız için uğraşıyorlar. Ben artık hakemleri ciddiye almıyorum. Yönetici arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Bir tek ben söylüyorum, sonra çok konuştum oluyorum. Bana göre hiçbir hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR’ı kullanamıyor. Büyük takım maçlarında korkarak maç yönetiyorlar. Bunu geçen haftaki Galatasaray maçından dolayı söylüyorum. Korkmadan delikanlı gibi yönetmelerini istiyorum" diye konuştu.Karagümrük ile Sivasspor yenişemedi"Hüseyin Göçek ile maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'İzledik' dedi"Maçın ardından hakem Hüseyin Göçek ile konuştuklarını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'izledik' dedi. Maç yeni bitmiş, nereden izledin ki. O VAR’ı boşuna mı koymuşlar. Ama maalesef izlemeye gitmedi hakem arkadaşımız, gitseydi belki görecekti penaltı olmadığını.”

"Sivasspor'un hakkını koruyacağız"

Hakemlerin VAR'ı iyi kullanmadığını söyleyen Çalımbay, "Şimdiki hakemlerin önünde VAR duruyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında duruyor ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozisyonun daha büyüğü vardı ama verilmedi penaltımız. Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman Demir Grup Sivasspor'umuzun hakkını koruyacağız. Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kimseyi kırmadan yapıyoruz bunu" şeklinde konuştu.

Hüseyin Göçek'e büyük tepki: Hakemliği bırakmalı Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da kulüp başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Oflaz, sosyal medya hesabından maçın hakemi Hüseyin Göçek’i eleştirerek, “Hüseyin Göçek’in bu maçtan sonra onurlu bir şekilde hakemliği bırakması lazım” paylaşımında bulundu.Maç sonu isyan etti: Bu kadar basit mi ya!Karagümrük ile Sivasspor yenişemedi

"Hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin"

Hakemlerle ilgili artık açıklamada bulunmayacağını belirten Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımızla ilgili bir konuşma yapmayacağım. Hakemler VAR sistemi olmasına rağmen hata yapıyor. Bu da böyle devam edecek. Ben Rıza Çalımbay olarak, hiçbir hakem arkadaşımız, ‘Bunu yaptı, şunu yaptı’ diye konuşmak istemiyorum. Kendi işime bakacağım. Bir sürü sorun yaşıyoruz. Fatih Karagümrük maçında 9 tane eksikle maça çıktık. Mükemmel futbol oynadık. Hakem o penaltıyı verene kadar takımımız gayet iyiydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için üzüldük tabii. Max Gradel son bölümde o golü atsa, belki maçı da kazanıp dönecektik. Ben kırıcı bir insan değilim. Hakem arkadaşları kötüleyerek puan almak istemiyoruz. İstemeyiz de Allah korusun. Bir takımın hakkını yiyip de hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin ama hakem arkadaşlarımız da bizim puanlarımızı vermesin kendi hatalarından dolayı. Benim istediğim bu. Geçen seneden beri Demir Grup Sivasspor'a inanılmaz hatalar yapıldı. Sivasspor; mütevazı ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor" dedi.

Maç sonu isyan etti: Bu kadar basit mi ya! Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da futbolcu Yasin Öztekin, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından penaltı verilen pozisyonu paylaşarak, “Bu kadar basit mi ya penaltı?” notunu ekleyerek tepkisini gösterdi.Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Yasin Öztekin’e destek yorumunda bulundu. Karagümrük ile Sivasspor yenişemediRıza Çalımbay'dan hakem isyanı: Bana 'İzledim' dedi, nerede izledin?Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?



