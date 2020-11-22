Maç sonu isyan etti: Bu kadar basit mi ya!

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da futbolcu Yasin Öztekin, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından penaltı verilen pozisyonu paylaşarak, “Bu kadar basit mi ya penaltı?” notunu ekleyerek tepkisini gösterdi.
Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Yasin Öztekin’e destek yorumunda bulundu.
Karagümrük ile Sivasspor yenişemedi
Haftann açılış maçında Fatih Karagümrük ile Sivasspor, karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Sivasspor'un golünü 44. dakikada Aroune Kone kaydetti. Karagümrük'ün golü 86. dakikada Erik Sabo'dan geldi.Bu sonuçla Fatih Karagümrük, puanını 13 yaparak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sivasspor ise puanını 9'a yükseltti.Geçen sezon TFF 1. Lig'deydi, şimdi EURO 2020 yolunda
Rıza Çalımbay'dan hakem isyanı: Bana 'İzledim' dedi, nerede izledin?
Fatih Karagümrük mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, bu maç öncesinde eksik isimler nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını söyledi. Rıza Çalımbay, “Covid-19 testi pozitif çıkan 5 arkadaşımız ve sakatlığı bulunan 4 arkadaşımız vardı. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Kadromuz gerçekten çok kaliteli ve bugün de bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz rahatlıkla Karagümrük’ü geçerdik, sadece hakem engeline takıldık. Geçen hafta da Galatasaray maçında hakem engeline takılmıştık" dedi."Hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR'ı kullanamıyor"Hakemlerin hiçbirinin VAR sistemini kullanamadıklarını söyleyen Çalımbay, “Bizim penaltı pozisyonumuz vardı geçen hafta. Gözünün önündeki pozisyon için VAR’a gitti. Bugün ise penaltı pozisyonunda VAR’a gitmedi ve izlemedi. İki hakemi de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var ama gidip bakmıyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Bu penaltı pozisyonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’a olsa bin kere bakarlardı. Biz birçok kez bu konularda haksızlığa uğradık. 3 puanımız hakem yüzünden gitti. 3 gün sonra bir maçımız var. Hem kendimiz hem Türkiye için çabalayacağız. Biz orada puanlar alıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada hakem arkadaşlar bir şey yapmamamız için uğraşıyorlar. Ben artık hakemleri ciddiye almıyorum. Yönetici arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Bir tek ben söylüyorum, sonra çok konuştum oluyorum. Bana göre hiçbir hakemimiz hazır değil, hiçbiri VAR’ı kullanamıyor. Büyük takım maçlarında korkarak maç yönetiyorlar. Bunu geçen haftaki Galatasaray maçından dolayı söylüyorum. Korkmadan delikanlı gibi yönetmelerini istiyorum" diye konuştu.Karagümrük ile Sivasspor yenişemedi"Hüseyin Göçek ile maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'İzledik' dedi"Maçın ardından hakem Hüseyin Göçek ile konuştuklarını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Maçtan sonra görüştük ve pozisyon için 'izledik' dedi. Maç yeni bitmiş, nereden izledin ki. O VAR’ı boşuna mı koymuşlar. Ama maalesef izlemeye gitmedi hakem arkadaşımız, gitseydi belki görecekti penaltı olmadığını.”
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in, Perotti'nin pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise tartışma çıkardı."Perotti çok penaltı alır"NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, söz konusu pozisyon için, "Perotti en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerbirliği oyuncusu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı" dedi."Böyle penaltı olmaz"FutbolArena yorumcusu eski hakem Selçuk Dereli ise "Böyle penaltı olmaz. Buna aldatmadan Perotti'ye sarı kart verilmeli" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)
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