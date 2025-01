Rota yeniden Zeki Çelik

Her an transfer açıklayabiliriz

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, “Mauro Icardi, inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Aksi söz konusu dahi olamaz. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul'a gelmek için can atıyor” dedi. Transfer görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirten Kırmızı, “Her an transfer açıklaması yapabiliriz. Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu hepsi transfer için çalışıyorlar. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı bir transferler yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.