Rota yeniden Zeki Çelik

Bu sezon en büyük problemi sağ bekte yaşayan Galatasaray, devre arasında savunma bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminin ilk transferini Ahmed Kutucu ile gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Roma’dan Mehmet Zeki Çelik’i gündemine aldı. Önceki sezonlarda da sık sık adı Galatasaray ile adı anılan milli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Ajax’tan Devyne Ren ch’i transfer eden Roma’nın Zeki Çelik’in ayrılığında sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon İtalyan ekibinde 27 maça çıkan milli futbolcu, 1 asiste imza attı.

FRANSA’DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerine Bursaspor altyapısında başladıktan sonra İstanbulspor’a transfer olan Zeki Çelik, sergilediği başarılı performansın ardından 2018 yılında Ligue 1 ekiplerinden Lille’e imza attı. Fransa’da hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında 7.4 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer oldu. 3 sezondur İtalyan ekibinde forma giyen Zeki Çelik, toplamda 90 maça çıkarken, takımına 4 asistlik katkı sağladı.

Her an transfer açıklayabiliriz

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, “Mauro Icardi, inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Aksi söz konusu dahi olamaz. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul'a gelmek için can atıyor” dedi. Transfer görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirten Kırmızı, “Her an transfer açıklaması yapabiliriz. Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu hepsi transfer için çalışıyorlar. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı bir transferler yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyech imzaya gidiyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech ayrılmaya yakın. Fasyı futbolcunun, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olacağı ve bugün resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi. Galatasaray'a 2023-24 sezonunda imza atan Ziyech 34 maçta süre alırken, 8 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyuncu, G.Saray forması ile Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.











