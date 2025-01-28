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Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de

Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de

19:2628/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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30 yaşındaki futbolcu resmi imzayı attı.
30 yaşındaki futbolcu resmi imzayı attı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, son olarak Al Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."







#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Transfer

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