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Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

18:5528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Teknik direktör Setgej Jakirovic
Teknik direktör Setgej Jakirovic

Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun ayrılığı sonrası göreve getirilen yeni hocasını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 21'inci haftada Sivasspor deplasmanında alınan 5-2'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.


Yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa'da birçok önemli isim ile görüşen Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Sergej Jakirovic'i göreve getirdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.


Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirović; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır.


Anlaşmanın hem Sergej Jakirović'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."





#Kayserispor
#Sergej Jakirovic
#Trendyol Süper Lig

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