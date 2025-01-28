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Kayserispor'dan Bahoken kararı: Takım arkadaşına saldırmıştı

Kayserispor'dan Bahoken kararı: Takım arkadaşına saldırmıştı

13:3528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bahoken
Bahoken

Kayserisporlu Bahoken, Trendyol Süper Lig 21. haftasında oynanan Sivasspor maçında takım arkadaşı Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunduktan sonra kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Bahoken'in kulüpteki geleceği için kararını verdi.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Mücadelenin 23. dakikasında sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı.


Kayserisporlu Bahoken, bir pozisyonda takım arkadaşı Cardoso'ya sinirlendi ve yanına giderek suratına tokat attı. Fiziksel müdahelenin ardından hakem Burak Pakkan direkt kırmızı kart göstererek Kamerunlu futbolcuyu oyun dışı bıraktı.



Bahoken kadro dışı

Sarı-kırmızılı yönetim, bu hafta içi yapılan toplantı sonucunda takım arkadaşına saldıran Stephane Bahoken'i kadro dışı bırakma kararı aldı.

Kamerunlu futbolcu, bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 3 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. 2023-24 sezonunda Kasımpaşa'dan transfer edilen forvet oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.




#Stephane Bahoken
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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