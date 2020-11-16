Rusya’yı 36 yıl sonra devirdik: Zafer gecesi

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta oynadığı Rusya maçını 3-2 kazandı. 2020 yılındaki ilk galibiyetini alan ve rakibini 36 yıl sonra ilk kez mağlup eden ay-yıldızlılarımızın gollerini Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun (Pen) kaydetti. 24. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Rusya’nın gollerini ise Cheryshev ve Kuzyaev attı. 11. dakikada Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Kuzyaev’in pasında Cheryshev’in gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1. 24. dakikada Rusya 10 kişi kalırken, 26’da Türkiye beraberliği yakaladı. Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti.

İstanbul Park'tan şampiyon çıktı: Nefes kesen son 9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de yarış büyük heyecana sahne oldu.Intercity İstanbul Park’ta saat 13.10 itibariyle start alan yarışa BWT Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladı. İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen start alırken, BWT Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. Pilotlar klasmanında 7. şampiyonluğunu ilan etmek için büyük avantaja sahip olan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. sırada start aldı.Yarış öncesi yağmur yine etkili olduÖnceki günlerde olduğu gibi İstanbul Park’ta bugün de yağış etkisini gösterdi. Antrenman ve sıralama turlarında yağmur nedeniyle pilotlar görüş sıkıntısı yaşarken, araçlar da piste tutunmakta zorluk yaşamıştı. Pilotlar bugün de yarış öncesi ısınma turlarını atarken benzer görüntüler yaşandı. Henüz ısınma turlarında yaşanan ufak kazalar sonucu bazı pilotlar pite dönmek zorunda kaldı.Russell'ın ön kanadı kırıldı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/yj98qQyI3o— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Yarış spinlerle başladıYarış start alırken yağmur durdu ancak ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel muhteşem bir starta imza atarken, ilk virajda spin atanlar oldu.F1 Türkiye'de 9 yıl sonra spinlerle başladı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/JgXGdgfWPz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldüMax Verstappen, 18. turda Perez'i geçmek için yaklaşık 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı. Aracını iyi kontrol eden Verstappen, bir yere çarpmadan yarışa geri dönebildi.Verstappen'in spin atmaya başladığı o an 📸#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/uGf2mcWbr5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Şampiyon HamiltonFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.35 yaşındaki Hamilton Alman Michael Schumacher'in 7 kez ile "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.Pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdiFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kestiAnketlerde İstanbul Park fırtınası estiBakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1. 51. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürülünce Türkiye penaltı kazandı. 52. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 3-1. 57. dakikada Karavaev’in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı: 3-2. 66’da Deniz Türüç’ün ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti. 75. dakikada Rusya’da Karavaev’in ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Mert kurtardı.77. dakikada Ozan Tufan’ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk Tosun’un vuruşu üstten dışarı gitti.

02:09 dk 15 Kasım 2020 Diğer MSB'den, Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde uçuş yapan Solo Türk kabininden paylaşım Milli Savunma Bakanlığı, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde gösteri uçuşu yapacak Solotürk'ten video paylaşımı yaptı.

Kahraman kurtarma ekipleri ağırlandı