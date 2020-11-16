Rusya’yı 36 yıl sonra devirdik: Zafer gecesi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta lider Rusya’yı konuk eden Türkiye, geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. 1984’ten bu yana Rusya’yı ilk kez mağlup eden Milli Takım, 2020 yılındaki ilk galibiyetini de almış oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta oynadığı Rusya maçını 3-2 kazandı. 2020 yılındaki ilk galibiyetini alan ve rakibini 36 yıl sonra ilk kez mağlup eden ay-yıldızlılarımızın gollerini Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun (Pen) kaydetti. 24. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Rusya’nın gollerini ise Cheryshev ve Kuzyaev attı. 11. dakikada Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Kuzyaev’in pasında Cheryshev’in gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1. 24. dakikada Rusya 10 kişi kalırken, 26’da Türkiye beraberliği yakaladı. Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti.
Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1. 51. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürülünce Türkiye penaltı kazandı. 52. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 3-1. 57. dakikada Karavaev’in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı: 3-2. 66’da Deniz Türüç’ün ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti. 75. dakikada Rusya’da Karavaev’in ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Mert kurtardı.77. dakikada Ozan Tufan’ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk Tosun’un vuruşu üstten dışarı gitti.
Kahraman kurtarma ekipleri ağırlandı
Türkiye-Rusya milli maçını, İzmir’de yaşanan deprem sonrası kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü’nün özel davetlisi olarak izledi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri’ne teşekkür için tribüne “İzmir’de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız…” pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da “En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!” mesajı gösterildi. Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov ve Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte takip etti. Karşılaşma öncesi iki ülke federasyon yönetimlerinin katılımı ile resmi maç yemeği düzenlendi.
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