İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.