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Sakatlanan Icardi stadyumdan zor ayrıldı: İşte son durumu

Sakatlanan Icardi stadyumdan zor ayrıldı: İşte son durumu

00:108/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Mauro Icardi
Mauro Icardi

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, stadyumdan sekerek ayrıldı. Kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli'nin son durumunu açıkladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.


Mücadelenin 85. dakikasında Mauro Icardi, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız isim sahadan sedyeyle ayrılmak zorunda kalmıştı.


Maçın ardından Icardi'nin RAMS Park'tan sekerek ayrıldığı görüntülendi.


İşte o anlar:

Kulüp doktoru Yener İnce, Tottenham müsabakasının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sakatlanan Mauro Icardi'nin son durumu ne?

'Yarın sabah MR çekeceğiz'

İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.






#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Tottenham
#Sakatlık

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