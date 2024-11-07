Galatasaray-Tottenham maçı sonrası skorborda bakın ne yansıtıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından RAMS Park'ta skorborda sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen'in sözleri yansıtıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından puanını 10'a yükselterek yoluna namağlup devam ediyor.
RAMS Park'ta maçın ardından skorbordda Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir." sözlerine yer verildi.