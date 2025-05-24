Şampiyon İzmir’de

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. hafta maçında bugün Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi. Ev sahibi Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.





YENİ GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bugün kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Galatasaray, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.





AS OYUNCULAR İZMİR'E GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Fernando Muslera ve Gabriel Sara, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, as kadrosunda bulunan diğer oyuncularını ise dinlendirme kararı aldı. Muslera ve Sara'nın yanı sıra Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, İzmir'e götürülmedi. Tecrübeli çteknik adam, son dönemde fazla forma şansı bulamayan isimleri ilk 11’de değerlendirecek.



