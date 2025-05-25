Şampiyon yedeklerle güldü

Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe, sahasında şampiyon Galatasaray’ı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi: 0-2. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Aslan'ın, sahaya çıkan onbirinde as takımdan sadece Sanchez vardı. Birçok as oyuncusunu İstanbul’da bırakan teknik direktör Okan Buruk, son dönemde şans bulamayan isimleri oynattı. Hem şampiyonluğun verdiği rahatlık hem de yedek isimlerin forma giymesi sebebiyle Galatasaray, alışılagelen baskılı oyununu sergileyemedi. Mücadelenin ilk yarısında Göztepe daha etkili gözükürken, kaleci Günay yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.