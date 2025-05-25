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Şampiyon yedeklerle güldü

Şampiyon yedeklerle güldü

Umut Yılmaz
04:0025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'da her galibiyet sonrası klasikleşen üçlü'yü bu kez Dries Mertens çektirdi. Vedaya hazırlanan Belçikalı yıldız, taraftarlara şampiyon tezahüratı yaptırdı.
Galatasaray'da her galibiyet sonrası klasikleşen üçlü'yü bu kez Dries Mertens çektirdi. Vedaya hazırlanan Belçikalı yıldız, taraftarlara şampiyon tezahüratı yaptırdı.

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37'nci haftada konuk olduğu Göztepe karşısına Sanchez hariç yedek kadroyla çıktı. Kaan Ayhan'ın müthiş frikiği ve Morata'nın golleriyle kazanan Cimbom, zirvede puanını 92'ye çıkardı.

Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe, sahasında şampiyon Galatasaray’ı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi: 0-2. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Aslan'ın, sahaya çıkan onbirinde as takımdan sadece Sanchez vardı. Birçok as oyuncusunu İstanbul’da bırakan teknik direktör Okan Buruk, son dönemde şans bulamayan isimleri oynattı. Hem şampiyonluğun verdiği rahatlık hem de yedek isimlerin forma giymesi sebebiyle Galatasaray, alışılagelen baskılı oyununu sergileyemedi. Mücadelenin ilk yarısında Göztepe daha etkili gözükürken, kaleci Günay yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.


İLK YARI GÖZTEPE, 2. YARI G.SARAY

3. dakikada Heliton’un kafa vuruşunda Günay gol izni vermezken, dönen topa röveşata vuran Romula çerçeveyi tutturamadı. 24’te Tijanic’in sol çaprazdan gönderdiği sert şutu Günay kornere çeldi. 27’de Tijanic’in kullandığı köşe vuruşunu Koray arka direğe aşırırken, Romulo kafa vuruşunda isabet bulamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da Göztepe’nin baskısı sürdü. 54’te Romulo kullandığı frikikte direkt kaleyi düşünürken, Günay topu parmak uçlarıyla kornere çeldi. 63’de Kubilay’ın bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Galatasaray ilk isabetli şutunda golü buldu. 70’te takımının kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kaan, uzak köşeye sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 90+1’de Jakobs’un ortasında ceza sahası içerisinde boş kalan Alvaro Morata, şutunda topu ağlarla buluşturdu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Cimbom, 37. haftada puanını 92'ye çıkardı.


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