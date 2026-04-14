Şampiyon Yeni Şafak'tan farklı başlangıç: Rakibini gole boğdu

15:1714/04/2026, Salı
Yeni Şafak'ın kadrosu
Son iki sezonun şampiyonu Yeni Şafak, BasınCup 2026'da ilk maçına çıktı. Akit Medya ile karşılaşan ekibimiz, mücadeleyi 10-0 kazanarak sansasyonel bir galibiyete imza attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026'da ilk hafta maçları sona erdi.


Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk haftası büyük heyecana sahne oldu.


Son iki sezonun şampiyonu Yeni Şafak, ilk maçında Akit Medya ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Yeni Şafak, mücadeleden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yeni Şafak'a farklı galibiyeti getiren golleri; Furkan Göker (2), Tacettin Tapar (2), Deniz Demir (2) Emre Aşıkkutlu, Muhammed Furkan Uğurlu, Hazar Çelik kaydetti. Bir golü de Akit, kendi kalesine attı.

Derslik gol

Yeni Şafak'ın Akit Medya karşısında attığı bir gol büyük beğeni topladı. Takım oyununu net bir şekilde sahaya yansıtan ekibimiz, 19 pas sonunda Furkan Göker'in ayağından fileleri havalandırmayı başardı.

Turnuvanın favorisi Yeni Şafak, ikinci maçında Perşembe günü saat 22.00'de geçen sezonun çeyrek finalisti TVNET ile karşılaşacak. Albayrak Holding bünyesindeki iki ekibin mücadelesinde çıkacak sonuç büyük merak konusu.


Toplam 9 hafta sürecek olan turnuvada, medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım 4 grupta şampiyonluk mücadelesi veriyor.





