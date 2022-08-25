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Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde gruplara katılan takımlar: Türkiye'den hiçbir takım yok

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları sonunda Rangers, Dinamo Zagreb ve temsilcimiz Trabzonspor'a eleyen Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. İşte günün toplu sonuçları, gruplara kalan takımlar ve kura çekimiyle ilgili güncel bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Liginde gruplara kalan takımlar: Kura çekimi ne zaman?
​Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde gruplara katılan takımlar: Türkiye'den hiçbir takım yok

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları sonunda Rangers, Dinamo Zagreb ve temsilcimiz Trabzonspor'a eleyen Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. İşte günün toplu sonuçları, gruplara kalan takımlar ve kura çekimiyle ilgili güncel bilgiler...

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarında sonuçların alınmasıyla birlikte gruplara katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi grupları ve takımlar

  • 1. Torba: Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Münih, Milan, Ajax, Porto, Frankfurt.
  • 2. Torba: Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus, Liverpool, Leipzig, Sevilla, Tottenham.
  • 3. Torba: İnter, Dortmund, Leverkusen, Napoli, Shakhtar, Salzburg, Sporting, Benfica.
  • 4. Torba: Celtic, C. Brugge, Marsilya, V. Plzen, Kopenhag, Maccabi Haifa, D. Zagreb, Rangers.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 25 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 19:00'da İstanbul'da çekilecek. Kura çekimi, TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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