​Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde gruplara katılan takımlar: Türkiye'den hiçbir takım yok

Hayat

Alo 174 Gıda Hattı’nı aramıyoruz

2 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre 10 vatandaştan 3’ü bozuk ve hatalı gıda ürünüyle karşılaştığında şikayet etmiyor. Katılımcıların yüzde 62.1’i uğraşmak istemediği için yüzde 51.6’sı ise sonuç alamayacağını düşündüğünden şikayete yanaşmıyor. Prof. Dr. İrfan Erol, bu kişilerden yüzde 30’unun ALO 174 Gıda Hattı’nın varlığından dahi haberdar olmadığını söyledi.