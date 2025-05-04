Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Şampiyonluk yürüyüşü

Şampiyonluk yürüyüşü

Umut Yılmaz
04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak Arşiv
Sonraki haber
Victor Osimhen
Victor Osimhen

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Rams Park'ta ağırladığı Sivasspor'u ilk yarıda attığı gollerle farklı mağlup ederek takipçisi F.Bahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Cimbom, Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper’in golleriyle şov yaparken, Yiğidolar bitime 4 hafta kala ateş hattına düştü.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Sivasspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın farklı üstünlüğüyle tamamlandı: 4-1. Ligde üst üste dördüncü galibiyetini almayı başaran Aslan, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını 8’e yükseltti. Düşme potasında yer alan Sivas ekibi ise yaşadığı mağlubiyetle işini daha da zora soktu.

Mücadeleye taraftarının da desteğiyle oldukça baskılı başlayan Galatasaray, bulduğu art arda gollerle kısa sürede maçı koparttı. 9. dakikada Eren’in soldan açtığı ortada Osimhen kaleciye takılırken, dönen topu tamamlayan Torreira takımını öne geçirdi. 15’te Eren Elmalı’nın direkten dönen şutu Osimhen’in önünde kalırken, Nijeryalı oyuncu topu boş kaleye gönderdi. 21’de ceza sahası yayı üzerinde rakibinden topu çalan Barış Alper, uzak köşeye gönderdiği sert şutla fileleri havalandırdı. 31’de Sallai’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu arka direkte tamamlayan Osimhen ağları sarstı. 33’te Tolga’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, Muslera’yı kapattığı köşeden avladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynanırken, 47’de Osimhen’in golü ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü. 90'da Sivas'ın golüne ofsayt diyen hakem, VAR'la görüşürek önce Sivas lehine gol, sonra G.Saray lehine faul verdi.


#spor
#Galatasaray
#Süper Lig
#şampiyonluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama