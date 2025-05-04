Şampiyonluk yürüyüşü

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Sivasspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın farklı üstünlüğüyle tamamlandı: 4-1. Ligde üst üste dördüncü galibiyetini almayı başaran Aslan, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını 8’e yükseltti. Düşme potasında yer alan Sivas ekibi ise yaşadığı mağlubiyetle işini daha da zora soktu.