Şampiyonluk yürüyüşü

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Rams Park'ta ağırladığı Sivasspor'u ilk yarıda attığı gollerle farklı mağlup ederek takipçisi F.Bahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Cimbom, Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper’in golleriyle şov yaparken, Yiğidolar bitime 4 hafta kala ateş hattına düştü.
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Sivasspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın farklı üstünlüğüyle tamamlandı: 4-1. Ligde üst üste dördüncü galibiyetini almayı başaran Aslan, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını 8’e yükseltti. Düşme potasında yer alan Sivas ekibi ise yaşadığı mağlubiyetle işini daha da zora soktu.
Mücadeleye taraftarının da desteğiyle oldukça baskılı başlayan Galatasaray, bulduğu art arda gollerle kısa sürede maçı koparttı. 9. dakikada Eren’in soldan açtığı ortada Osimhen kaleciye takılırken, dönen topu tamamlayan Torreira takımını öne geçirdi. 15’te Eren Elmalı’nın direkten dönen şutu Osimhen’in önünde kalırken, Nijeryalı oyuncu topu boş kaleye gönderdi. 21’de ceza sahası yayı üzerinde rakibinden topu çalan Barış Alper, uzak köşeye gönderdiği sert şutla fileleri havalandırdı. 31’de Sallai’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu arka direkte tamamlayan Osimhen ağları sarstı. 33’te Tolga’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, Muslera’yı kapattığı köşeden avladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynanırken, 47’de Osimhen’in golü ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü. 90'da Sivas'ın golüne ofsayt diyen hakem, VAR'la görüşürek önce Sivas lehine gol, sonra G.Saray lehine faul verdi.