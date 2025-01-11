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NBA'de maçlara yangın engeli! İki müsabaka ertelendi

NBA'de maçlara yangın engeli! İki müsabaka ertelendi

13:2011/01/2025, Cumartesi
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NBA'de iki maç yangın nedeniyle ertelendi.
NBA'de iki maç yangın nedeniyle ertelendi.

NBA'de bu gece oynanması planlanan San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers müsabakaları, bölgede devam eden yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers arasında bu gece oynanması planlanan maçlar, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.


NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeniden planlanan maçların tarihleri ​​daha sonra duyurulacak.


ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.



#San Antonio Spurs
#Los Angeles Lakers
#Los Angeles Clippers

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