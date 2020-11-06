Fatih Terim onay verdi, bonservisi alınıyor

Yaz transfer dönemi biteli henüz bir ay olmasına rağmen Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’ı ilk hedeflerinden birisi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi’nin bonservisini almak. Teknik heyet, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı futbolcu için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi.

Pazarlıklar başladı

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Saracchi’nin bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile masaya oturduğu, ilk görüşmede Alman ekibinin genç oyuncu için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, Saracchi için istenen rakamı yüksek bulurken, milli maçların için liglere verilecek arada bir kez daha pazarlık masasına oturacak. Başarılı sol bekin Galatasaray’da oynamaktan memnun olduğu ve İstanbul’da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.