TRANSFER

Saracchi Galatasaray'da kalacak mı?

Fatih Terim onay verdi, bonservisi alınıyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı sok bek Sracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fatih Terim ocak ayı transfer listesi üzerinde çalışıyor.

Fatih Terim ocak ayı transfer listesi üzerinde çalışıyor.

Yaz transfer dönemi biteli henüz bir ay olmasına rağmen Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’ı ilk hedeflerinden birisi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi’nin bonservisini almak. Teknik heyet, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı futbolcu için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi.

Saracchi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Saracchi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Pazarlıklar başladı

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Saracchi’nin bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile masaya oturduğu, ilk görüşmede Alman ekibinin genç oyuncu için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, Saracchi için istenen rakamı yüksek bulurken, milli maçların için liglere verilecek arada bir kez daha pazarlık masasına oturacak. Başarılı sol bekin Galatasaray’da oynamaktan memnun olduğu ve İstanbul’da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

  • Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Falcao şoku: İdmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Falcao şoku: İdmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Falcao sakatlandıSakatlığını atlatan Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, idmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Golcü oyuncunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak. Kaptan geri dönüyor: Arda Turan farkını gösterecek

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