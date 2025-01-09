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Savic döndü

Savic döndü

16:539/01/2025, Perşembe
IHA
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Savic, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.
Savic, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin Karadağlı yıldızı Stefan Savic de çalışmalarda yer aldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. haftasında oynanan Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.


Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve 6’ya 3 dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sprint ve anaerobik çalışmayla sona erdi.


Tedavisi için İspanya’da bulunan ve dün Trabzon’a dönen Savic de takımla birlikte çalışmalara katıldı.


Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.





#Trabzonspor
#Stefan Savic
#Süper Lig

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