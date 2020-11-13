​Seçim yılları zirvede bitiyor

Galatasaray’da yönetimin aralık ayında seçim kararı almasının ardından akıllara sarı-kırmızılıların seçim olan yıllarda ligde gösterdiği başarılar geliyor. Cimbom, son 20 yılda yapılan seçim zamanlarında ligi zirvede tamamlamayı başardı.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray’da beklenen seçim kararının açıklanması ile birlikte şampiyonluk sesleri daha da artmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte ne zaman bir seçim olsa sonu şampiyonluk ile bittiği biliniyor. 2001-2002 sezonunda Faruk Süren’den sonra göreve gelen Mehmet Cansun’un erken seçime gitmesiyle başkan seçilen Özhan Canaydın başkanlığındaki Galatasaray 15. şampiyonluğunu yaşamış ve 3. yıldızı takan ilk takım olmuştu. 2007-2008 sezonunda Özhan Canaydın seçime gitmiş ve seçilen Adnan Polat sezon sonunda şampiyonluk yaşamıştı.
O sezon ligin bitimine 6 hafta kala Karl-Heinz Feldkamp istifa ederken, sarı-kırmızılı takım yardımcı antrenör Cevat Güler’le mutlu sona ulaşmıştı. 2011 yılında Adnan Polat’ın ibra edilmemesinin ardından gidilen seçimi kazanan Ünal Aysal, iki sezon üst üste şampiyon olmuştu. 2014-2015 sezonunun henüz ilk haftalarında istifa eden Ünal Aysal’ın yerine göreve gelen Duygun Yarsuvat, sezonu 3 kupa ile tamamlamıştı.
2017-2018 sezonunu 16. haftasında önce Tudor’un görevine son veren dönemin başkanı Dursun Özbek, sonrasında seçime gitmişti. Özbek’i seçim yarışında geride bırakan Mustafa Cengiz, göreve geldiği ilk iki sezonda iki şampiyonluk görmüştü. Mustafa Cengiz’in görev süresi mayıs ayında tamamlayacak olmasına rağmen almış olduğu bu seçim kararı yine şampiyonluğun habercisi olduğu yönünde yorumları da beraberinde getirdi.
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