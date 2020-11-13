​Seçim yılları zirvede bitiyor

Galatasaray’da beklenen seçim kararının açıklanması ile birlikte şampiyonluk sesleri daha da artmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte ne zaman bir seçim olsa sonu şampiyonluk ile bittiği biliniyor. 2001-2002 sezonunda Faruk Süren’den sonra göreve gelen Mehmet Cansun’un erken seçime gitmesiyle başkan seçilen Özhan Canaydın başkanlığındaki Galatasaray 15. şampiyonluğunu yaşamış ve 3. yıldızı takan ilk takım olmuştu. 2007-2008 sezonunda Özhan Canaydın seçime gitmiş ve seçilen Adnan Polat sezon sonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kulüple ilgili merak edilenlere cevap verdi. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Sergen hocayla devam ediyoruz""Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla." "Transferleri beraber yaptık""Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği, işime yaramaz dediği bir futbolcu alamadık. Beşiktaş'ın bütçesiyle hareket ederek, beraberce transfer yaptık. O onun transferi, bu bunun transferi, o yaptı, ben yapmadım hoca yaptı gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum.""Olabilirse istediğim bir futbolcudur""Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk Tosun isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur." "Neredeyse defansımızın tamamı yok oldu""Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Neredeyse bizim defansın tamamı yok oldu. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum."Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

O sezon ligin bitimine 6 hafta kala Karl-Heinz Feldkamp istifa ederken, sarı-kırmızılı takım yardımcı antrenör Cevat Güler’le mutlu sona ulaşmıştı. 2011 yılında Adnan Polat’ın ibra edilmemesinin ardından gidilen seçimi kazanan Ünal Aysal, iki sezon üst üste şampiyon olmuştu. 2014-2015 sezonunun henüz ilk haftalarında istifa eden Ünal Aysal’ın yerine göreve gelen Duygun Yarsuvat, sezonu 3 kupa ile tamamlamıştı.

2017-2018 sezonunu 16. haftasında önce Tudor’un görevine son veren dönemin başkanı Dursun Özbek, sonrasında seçime gitmişti. Özbek’i seçim yarışında geride bırakan Mustafa Cengiz, göreve geldiği ilk iki sezonda iki şampiyonluk görmüştü. Mustafa Cengiz’in görev süresi mayıs ayında tamamlayacak olmasına rağmen almış olduğu bu seçim kararı yine şampiyonluğun habercisi olduğu yönünde yorumları da beraberinde getirdi.