Şekip Mosturoğlu: "Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık düşüncesi yok"

Fenerbahçeli eski yönetici Şekip Mosturoğlu, gündeme yönelik açıklamalar yaptı. Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda fikirlerinin sorulması üzerine. "Otobüsün kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası. İddia ediyorum bunun failleri belli. Hatta geçenlerde Fenerbahçe de basın toplantısı yaptı. Biz de görev yaptığımız dönemde aynı verilere ulaşmıştık. Faillerin kim oldukları, arka planı belli. Ama aydınlatılmak istenmiyor. Yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. Şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasıyla ilgili. Şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillenmiş. Ama en azından bir başvuru bu kadar uzun süre sürüncemede bırakılmaz. 2 yıl geçti veya 2.5 yıla geliyor. Hala sonuçlandırılmadı." ifadelerini kullandı.





"Yönetici sorumluluk taşıyor"

"Bazı yöneticilerin ve bazı takımların devre arası açıklamalarına ne diyorsunuz? şeklindeki soruya Şekip Mosturoğlu, "Biz de zaman zaman yapıyorduk. Bazen gerekiyor. Bazen aşırıya kaçıyor. Dozunu bilmek lazım. Yönetici sorumluluk taşıyor. Bazı haksızlıklar karşısında temsil ettiği camianın haklarını savunmak için dile getirmeye çalışıyor. Kişisel eleştiri sınırında kaldığında, hakarete dönmediğinde onu da sağlıklı buluyorum. Konuşmakta fayda var. Dozu önemli bence" diye konuştu.





"Aziz Yıldırım'ın adaylık düşüncesi yok"

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Şekip Mosturoğlu, "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok" şeklinde konuştu.



















