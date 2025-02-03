Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlik gibiydi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden İnan, "Uzun süredir içeride yenilmiyorduk, kaybetmek istemiyorduk, maçın hakkı beraberlik gibiydi." dedi.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Selçuk İnan basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Oyuncularımı, mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bütün iyi niyetleriyle ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir içeride yenilmiyorduk, kaybetmek istemiyorduk, 1 puan için mücadele ettiler."
"Maça iyi başlayamadık. Belki aşırı motivasyondan belki fazla konsantrasyon, bilmiyorum sebebini. Maça iyi başlayamadık. Daha agresif başlamalıydık. Galatasaray duran top ve kornerlerden etkili oldu."
"Kornerden yediğimiz golle maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynadık. Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Sürekli baskı yapmak kolay değil. Kaçırdığımız pozisyonlar var."
"Elimizdeki tüm hücum oyuncularını da sahaya sürmeye çalıştım. Oyuncularım bu ışığı vermişti. Bu riski alınca Galatasaray da pozisyonlara girdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi. Gönül isterdi ki serimizi devam ettirelim ama olmadı."
"Erken değişiklik yapmak o anda, Mandouki'nin yerine giren Salem elinden geleni yaptı ama o da sakatlandı. En nihayetinde 11 kişi devam ettik maça."