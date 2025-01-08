Şenol Güneş Alanyaspor galibiyetinden memnun: 'Çok iyiydik'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını ve kazandıklarını söyledi.





Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupa maçlarına yeni formatla başlandığını hatırlatarak "Bu her takım için nasıl yorumlanır bilmiyorum. Biz de yeni yaşıyoruz. Üç tane maçımız var. İlk maçımızı yaptık. Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık." dedi.





Oyuna iyi başladıklarını kaydeden Güneş, "Özellikle ilk 15 dakika çok iyiydik. Topu iyi kullandık, hücuma çıktık. Çok net pozisyonlar bulduk ama vuruşlarımız isabetli olmayınca başarılı olamadık. 15. dakikadan sonra rakip ikinci bölgede top kayıplarından sonra geçişte oynamaya çalışıyordu onda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Biz de oyun kontrolünü kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ikinci yarısına da iyi başladıklarını ifade eden Güneş, "Bu sefer goller bulunca da oyun bize döndü. Rakip de oyundan koptu. Tamamına baktığınız zaman üstün taraftık." diye konuştu.





Güneş, top kayıplarının oyun kontrolünün gitmesine de sebep olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:





"Topu çevirerek oynamak gerekirken rakip de o ara 10 kişi kaldıktan sonra yine oyuna ortak ettik. Oradaki lig maçında 15-20 dakika oynanmadı maç, rakip oyunu oynamadan idare etti. Biz topla idare edemedik. Bizim bu eksiklerimiz var. Bunu aşmak durumundayız. Ama oyuncularımın oyun olarak hak ettiğini düşünüyorum. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten rakibe daha az pozisyon veren takıma gelmek için zamana ihtiyacımız var ama gruba avantajlı başladık."





Transfer çalışmalarına da değinin Güneş, "Devre arasında alacağımız oyuncular da direkt oyuncular olacak. Yani direkt oynaması için alıyoruz. Alıp da bekletmeyelim. Çünkü kadromuzun bundan iyi oynayacak bir hale dönmesi için oyuncu yeteneği kadar oyun aklının da katılması gerekir. Oyun aklı çok önemli. Oyunu oynarken oyunu yönetmek de önemli." diyerek sözlerini tamamladı.



















