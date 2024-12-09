Şenol Güneş: Vazgeçmeyeceğiz

Geldikleri günden itibaren düştükleri badireden tam anlamı ile kurtulamadıklarını belirten teknik direktör Şenol Güneş, "Genelde yavaş tempoda oynadığımız için rakibin işine gelen bir oyunumuz var. Önde baskı yaptığımız zaman kontra atakla gol yemeyi anlayabiliyorum. Fakat hücuma gittiğimizde kontrolsüz şekilde kontradan gol yemek yerine, yerleşik savunmadayken gol yiyoruz. Bunu birçok maçta yaptık. Hücumda ve savunmadaki hatalarımız bize pahalıya mal oluyor" dedi.

Henüz kadro istikrarını yakalayamadıklarını ve bunun sıkıntılarını yaşadıklarına da dikkat çeken Güneş, "Takımda büyük bir değişim oldu. ideal bir 11'i sürekli üst üste oynatamadık ve sıkıntılarını yaşadık. Tekrar ayağa kalkmak için oyunumuzun üstüne koymamız lazım. Dinamik bir takım olmalıyız. Önde de, geride de olsak huzurlu, rahat, oynadığımız oyundan keyif alıp seyirciye güven veren bir yapıya geçemedik. Bundan asla vazgeçmemek lazım. Vazgeçmeyeceğiz. Trabzonspor, bu kadrosuyla daha iyi oynayacak bir yapıya gelecek ve düzelecektir mutlaka" ifadelerini kullandı.