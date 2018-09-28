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​Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş konuştu: Sezon sonu ayrılabilir

Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş tecrübeli teknik adam hakkında yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı taraftarları üzdü.

Haber Merkezi Diğer
Şenol Güneş 3 sezondur Beşiktaş'ı çalıştırıyor.

Şenol Güneş 3 sezondur Beşiktaş'ı çalıştırıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş Trabzon'da yayın yapan Karadeniz Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Zekeriya Güneş, tecrübeli teknik adamın siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin şunları kaydetti:

  • Bana göre bu sezon sonuna kadar kalır. Seyirci çok tutuyor. Bu sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli Takım'da aşırı istek olursa gider yapar. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde.

"Fatih Terim PR'cı, Şenol halkçı"

Ağabey Güneş ayrıca "Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim? Şenol Güneş mi? Fatih Terim mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

  • Fatih Terim kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa y er ayıyırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi. Fatih Terim PR'cı. Şenol halkçı.

Şenol Güneş tartışılan hareketine açıklık getirdi
Şenol Güneş tartışılan hareketine açıklık getirdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, Sarpsborg ile oynanan maç sonrası Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahürat yapılırken, tribünlere dönerek 'onay' işareti yapması tartışmalara sebep olmuştu."Ben sonradan seyrettim"Skorer'de yer alan habere göre olayın iç yüzünü tesislerdeki arkadaşlarına anlatan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:Tam ayrılırken Şenol Güreş diye bağırdılar. Ben de dönüp baş parmağımı kaldırdım. O sırada küfürlü tezahürat yapılmış. Ben de sonradan seyrettim. Tamamen talihsiz bir tesadüf üzerinden, 'Şenol Güneş küfürlü tezahüratta destek verdi' denilir mi? Benim böyle bir şeyi onaylamam mümkün mü?"Küfre onay vermem"Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de kendisine dakikalarca küfür edildiğini hatırlatan Güneş, sözlerine şöyle devam etti:Kimin sahasında olursa olsun küfre onay vermem. Ben Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bana edilen küfürleri de duymamıştım. O gün de (Sarpsborg galibiyeti sonrası) Vodafone Park'ta Şenol Güneş denildiği için taraftarı selamlamak istedim. Tam arkamı döndüğümde sadece Şenol Güneş kısmını duyduğumda dönüp o işareti yaptım. Sonrasından gelen küfrü bile duymadım.Devlerin buluşmasıGalatasaray ve Beşiktaş aynı oyuncunun peşinde

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