Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş Trabzon'da yayın yapan Karadeniz Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Zekeriya Güneş, tecrübeli teknik adamın siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin şunları kaydetti:

Bana göre bu sezon sonuna kadar kalır. Seyirci çok tutuyor. Bu sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli Takım'da aşırı istek olursa gider yapar. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde.

"Fatih Terim PR'cı, Şenol halkçı"

Ağabey Güneş ayrıca "Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim? Şenol Güneş mi? Fatih Terim mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Fatih Terim kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa y er ayıyırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi. Fatih Terim PR'cı. Şenol halkçı.