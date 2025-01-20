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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Oyuncu sayısı verdi

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Oyuncu sayısı verdi

22:3420/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Şenol Güneş
Teknik direktör Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu. Transfere dair önemli açıklamalarda bulunan Güneş, "Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız." dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı.


Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:
'Keşke öyle bir şey olmasaydı'

"İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız."


'İki tane hamlemiz olacak'

"Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin."




#Şenol Güneş
#Trabzonspor
#Sivasspor

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