Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Oyuncu sayısı verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu. Transfere dair önemli açıklamalarda bulunan Güneş, "Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız." dedi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı.
"İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız."
"Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin."