Spor Serdar Saatçının transferi resmen açıklandı Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
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Serdar Saatçı'nın transferi resmen açıklandı: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer olduğunu duyurdu. Serdar Saatçı transferinin detayları da belli oldu.

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Haber Merkezi AA
Serdar Saatçı hangi takıma transfer oldu? Beşiktaş Serdar Saatçının bonservisinden ne kadar kazandı?
Serdar Saatçı yeni takımının formasını giydi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Serbest kalma bedeli 40 milyon euro

Braga Kulübü de genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğunu kaydetti.

Bonservisi 2,5 milyon euro

Portekiz ekibi, Serdar Saatçı'nın transferi için bonuslarla 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini bildirdi.

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