Sergen Yalçın çılgına döndü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'ye çıkan kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz'a sert tepki gösterdi. Hakem Yılmaz, bunun üzerine 52 yaşındaki çalıştırıcıyı da oyundan ihraç etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta gergin anlar yaşandı.
Ev sahibi siyah-beyazlı takımda Orkun Kökçü, 26. dakikada Edson Alvarez'e sert bir müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz, faul sonrası Orkun'a sarı kartını gösterdi. Hakem Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekrandan tekrar izleyerek milli futbolcuya kırmızı kartını çıkardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından sahaya girerek su şişesine tekme attı. Bunun üzerine hakem, kendisine tepki gösteren Yalçın'ı da oyundan ihraç edip tribüne gönderdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekibi tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.
Bu sırada siyah-beyazlı tribünlerden hakeme yönelik, "Bahis yapsana!" tezahüratları yükseldi.