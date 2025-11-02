Sergen Yalçın çılgına döndü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından sahaya girerek su şişesine tekme attı. Bunun üzerine hakem, kendisine tepki gösteren Yalçın'ı da oyundan ihraç edip tribüne gönderdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekibi tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.