SÜPER LİG

Sergen Yalçın sahaya indi

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, idmanda oynanan çift kale maçta forma giydi.

Haber Merkezi AA
Sergen Yalçın, antrenmanda yeşil takımda yer aldı.

Sergen Yalçın, antrenmanda yeşil takımda yer aldı.

Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas, top kapma antrenmanlarının yanı sıra kondisyon koşuları ile bire bir mücadelenin yer aldığı antrenman yaptı.

Beşiktaşlı futbolcuların Gençlerbirliği mesaisi
Beşiktaşlı futbolcuların Gençlerbirliği mesaisi

Sergen Yalçın idman maçında oynadı

İdman yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sergen Yalçın çift kale maçta forma giydi.

Yarın izin yapacak Beşiktaş hazırlıklarına 30 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sergen Yalçın idmanda klasını konuşturdu.
Sergen Yalçın idmanda klasını konuşturdu.

Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti
Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti

Beşiktaş ile Konyaspor ile Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.Karşılaşmadan dakikalar18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-041. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.52. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üzerinden topu çeldi.54. dakikada Ljajic'in ceza alanı dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. Kravets'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-078. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Vida'nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets'in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.83. dakikada Vida'nın ceza sahası içinde Miya'ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-090 2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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