SERİE A

Serie A: Milan Torino maç özeti izle

Milan Torino karşısında rahat kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Milan, konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada oyuna dahil oldu. Zlatan Ibrahimovic de 85. dakikada forma şansı bularak uzun bir aradan sonra maça çıktı.

Haber Merkezi AA
Milanlı futbolcuların gol sevinci.

Milanlı futbolcuların gol sevinci.

Milano'daki San Siro Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Torino karşılaştı.

Maçın 25. dakikasında Rafael Leao ile 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, Frank Kessie’nin 36. dakikadaki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince Milan, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

  • Bu galibiyetle puanını 40’a yükselterek liderliğini sürdüren Milan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı. Hafta arasında ezeli rakiplerinden Juventus'a sahasında yenilen kırmızı-siyahlılar, Torino galibiyetiyle moral buldu. Haftayı puansız kapatan Torino ise 12 puanla 19. sırada kaldı. Torino, bu mağlubiyetle ligde bu sezon 9'uncu yenilgisini aldı.

Hakan Çalhanoğlu 30 dakika oynadı

Bu arada, Milan kadrosunda bulunan ve hafta arasında Juventus maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle Torino maçı öncesi durumu belirsiz olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Çalhanoğlu, 60. dakikada Brahim Diaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

Zlatan döndü

Kasım ayının sonundan bu yana sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic de 85. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olarak uzun bir aradan sonra maça çıktı.

Milan-Torino maç özeti;

Lille Burak Yılmaz'ın attığı golle kazandı (ÖZET)
Lille Burak Yılmaz'ın attığı golle kazandı (ÖZET)

Ligue 1 19. hafta karşılaşmasında Lille, Nimes takımına konuk oldu. Lille'de Burak Yılmaz 29. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille bu skorla puanını 39'a yükselterek averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Nimes ise 12 puanla son sırada kaldı.Zeki ve Yusuf kadroda yokBurak Yılmaz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.Burak Yılmaz bu sezon 21 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı.Burak Yılmaz'ın attığı golLille maçının özetini ve Burak Yılmaz'ın attığı golü izlemek için tıklayınız.

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