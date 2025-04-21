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Sezona bedel

Sezona bedel

Ali Kemal Yazıcı
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fatih Tekke
Fatih Tekke

Trabzonspor, Avrupa’ya gitmek adına hedeflediği Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü Papara Park’ta ağırlayacağı Göztepe maçına kilitlenmiş durumda. Ligde umduğunu bulamayan bordo-mavililer, sezona bedel gördüğü Türkiye Kupası’nı gözüne kestirdi.

Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma adına hedef koyduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasına sezonun maçı olarak bakıyor. Ligde son olarak deplasmanda Adana Demirspor’u yenerek haftayı 3 puanla kapatan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Adana’daki maçta takımının sergilediği oyundan memnun olmadı ve tek sevindiği tarafın 3 puan olduğunu söyledi. Maçı geride bıraktıklarını belirten Tekke, “Önümüzde sezona bedel bir maç var. Taraftarımızla bütünleşerek finale çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


KONSANTRASYON UYARISI

Göztepe ile en son ligin 29. haftasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibi ile perşembe günü oynayacağı maçı kazanarak finalde kupaya uzanmak amacında. Tekke, bu maçın önemini oyuncularına anlatırken Adana Demirspor maçını unutmalarını istedi. Tekke, yarı finalin farklı olacağını belirterek oyuncularından tam konsantrasyon istedi.


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