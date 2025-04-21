Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma adına hedef koyduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasına sezonun maçı olarak bakıyor. Ligde son olarak deplasmanda Adana Demirspor’u yenerek haftayı 3 puanla kapatan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Adana’daki maçta takımının sergilediği oyundan memnun olmadı ve tek sevindiği tarafın 3 puan olduğunu söyledi. Maçı geride bıraktıklarını belirten Tekke, “Önümüzde sezona bedel bir maç var. Taraftarımızla bütünleşerek finale çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.