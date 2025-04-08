Siirt Atatürk Stadyumu incelendi

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı, karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumda kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen inceleme gezisine Spor Hizmetleri Müdürü ve tesis amiri de eşlik etti.