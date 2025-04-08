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Siirt Atatürk Stadyumu incelendi

Siirt Atatürk Stadyumu incelendi

16:518/04/2025, Salı
IHA
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Heyet, saha içinde değerlendirmelerde bulundu.
Heyet, saha içinde değerlendirmelerde bulundu.

Siirt’te play-off maçları için geri sayım başladı. 11 Mayıs'ta Siirt Atatürk Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşmalar öncesinde, saha ve çevresindeki hazırlıkların son durumu gözden geçirildi.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı, karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumda kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen inceleme gezisine Spor Hizmetleri Müdürü ve tesis amiri de eşlik etti.


Heyet, stadyumun zemini, tribünleri, soyunma odaları ve güvenlik önlemlerine kadar birçok detayı yerinde inceledi.


Ayrıca maç günü yaşanabilecek muhtemel sorunlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gereken son düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.




#Siirt Atatürk Stadyumu
#Play-off
#Ahmet Muhtar Akıncı
#İsmail Çalgan
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