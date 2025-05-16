Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Şimdi hedef Avrupa kupası

Şimdi hedef Avrupa kupası

Umut Yılmaz
04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sarıkırmızılılarda hedef tarihi tekerrür ettirmek ve ligdeki üst üste 3 şampiyonluğun ardından yine Avrupa’da kupa kaldırmak olarak belirlendi.
Sarıkırmızılılarda hedef tarihi tekerrür ettirmek ve ligdeki üst üste 3 şampiyonluğun ardından yine Avrupa’da kupa kaldırmak olarak belirlendi.

Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası öncesindeki sezonda da ligde üst üste 3 şampiyonluk almıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, aynı başarıyı tekrarlamak ve gelecek sezon ligde 4. şampiyonlukla birlikte yeni bir Avrupa kupasını müzeye getirmenin planlarını yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek kupada şampiyonluğa uzanan Galatasaray, Süper Lig’de de pazar günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor ile berabere kalırsa 5 gün içinde ikinci zaferine ulaşmış olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece ligde üst üste 3. kez mutlu sona ulaşırken, 25. şampiyonluğunu kazanacak ve 5. yıldızı da formasına takacak. Sarı-kırmızılı takımın yakalamak üzere olduğu bu başarısı 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandıkları sezonu ve öncesini akıllara getirirken, gelecek sezon hedefi Avrupa’da kupa olarak belirlendi.


ÇOK BENZER SENARYO

Galatasaray, tarihler 17 Mayıs 2000’i gösterdiğinde UEFA Kupası finalinde Arsenal’i penaltılarla geçerek kupaya uzanmıştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon ligi de şampiyon tamamlarken öncesindeki 3 sezon da ligde mutlu sona ulaşmıştı. Galatasaray, 1996-97, 1997-98, 1998-99 sezonlarında 3 yıl üst üste şampiyon olmuş, hemen ertesi sezon 1999-2000’de de hem ligde yine şampiyonluğa ulaşmış hem de UEFA Kupası zaferine ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası’nı kazandıkları sezondan yani 1998-1999 sezonunda lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası’na da uzanarak sezonu çifte kupayla kapatmıştı. Bu sezon da Türkiye Kupası’nın kazanan Galatasaray'ın lig şampiyonluğuna ise 1 puanı kaldı.


#spor
#Galatasaray
#kupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi