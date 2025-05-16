Şimdi hedef Avrupa kupası

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek kupada şampiyonluğa uzanan Galatasaray, Süper Lig’de de pazar günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor ile berabere kalırsa 5 gün içinde ikinci zaferine ulaşmış olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece ligde üst üste 3. kez mutlu sona ulaşırken, 25. şampiyonluğunu kazanacak ve 5. yıldızı da formasına takacak. Sarı-kırmızılı takımın yakalamak üzere olduğu bu başarısı 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandıkları sezonu ve öncesini akıllara getirirken, gelecek sezon hedefi Avrupa’da kupa olarak belirlendi.

Galatasaray, tarihler 17 Mayıs 2000’i gösterdiğinde UEFA Kupası finalinde Arsenal’i penaltılarla geçerek kupaya uzanmıştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon ligi de şampiyon tamamlarken öncesindeki 3 sezon da ligde mutlu sona ulaşmıştı. Galatasaray, 1996-97, 1997-98, 1998-99 sezonlarında 3 yıl üst üste şampiyon olmuş, hemen ertesi sezon 1999-2000’de de hem ligde yine şampiyonluğa ulaşmış hem de UEFA Kupası zaferine ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası’nı kazandıkları sezondan yani 1998-1999 sezonunda lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası’na da uzanarak sezonu çifte kupayla kapatmıştı. Bu sezon da Türkiye Kupası’nın kazanan Galatasaray'ın lig şampiyonluğuna ise 1 puanı kaldı.