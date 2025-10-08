Sinem Kökten 9 Top disiplininde Avrupa şampiyonu

Turnuvanın başından bu yana üstün bir oyun ortaya koyan Kökten, yarı finalde Finlandiyalı rakibi Riikka Väyrynen’i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise İsveçli rakibi Ulrika Andersson’u 6-1 gibi net bir skorla geçerek altın madalyaya uzandı.