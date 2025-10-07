Yeni Şafak
Sambocu Ceylin Mutiş yıldızlarda dünya 3'üncüsü oldu

18:497/10/2025, Salı
AA
Ceylin Mutiş
Ceylin Mutiş

Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası yıldız kadınlar 50 kiloda milli sporcu Ceylin Mutiş, bronz madalya kazandı.

Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası'na katılan Ceylin Mutiş, yıldız kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı.


Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun açıklamasına göre Ceylin, Endonezya’nın Bogor kentindeki organizasyonda 3'üncülük elde etti.




#Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası
#Ceylin Mutiş
#Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu
