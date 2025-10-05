Yeni Şafak
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu

18:405/10/2025, Pazar
AA
2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazandı. Türkiye, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazandı.


Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.


Kadın Golbol Milli Takımı üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada 52 gol atan milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, "gol kraliçesi" oldu. Kadın milliler, Paris 2024'te finalde yine İsrail'i yenerek paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmıştı.


- Çifte şampiyonluk

Finlandiya'daki organizasyonda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmuştu. Türkiye böylece 2025 Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde zirvede yer aldı. Milliler, daha önce 2015'te çifte şampiyonluk yaşamıştı.




